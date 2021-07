Maria Melilo revela truque para fazer sexo dentro do “BBB”

Maria Melilo, campeã do “BBB 11”, participou do podcast de Sérgio Mallandro, Papagaio Falante, nesta quarta-feira (14).

Durante o papo, a sister – que doou alimento para pessoas necessitadas – revelou seu segredo para ter relações sexuais dentro do reality e ainda atribuiu isto à sua vitória.

Questionada se teve relações sexuais dentro do “BBB”, Maria brincou. “Claro, você acha que eu ganhei porque? Por que eu fui para baixo do edredom.

Mas é lógico, né, tem que fingir que está dormindo. Eu, no caso, ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. Ele [Wesley] era mineirinho, então você sabe, né?”, lembrou ela, que acabou por revelar seu “jeitinho” para driblar o olhar do público.

Curioso, Mallandro quis saber se Maria chegou a se relacionar sexualmente com outro brother. “Mas você não deu para o Mau Mau? Coitado do Mau Mau”, disse, em tom de brincadeira. Maria, então, respondeu. “Eu queria, ele que não me quis”.