Mazinho abre ramais às pressas em Sena Madureira, em “protesto” contra Gladson

O governador Gladson Cameli encontrou, nesta terça-feira (20), na zona rural de Sena Madureira, sinais de trabalho feito às pressas na tentativa de aberturas de ramais. Ao que parece, tentaram fazer, nas últimas horas, o que não foi feito desde o início do verão, há mais de um mês, na recuperação, conservação e abertura de ramais do município por parte da Prefeitura Municipal.

Os sinais de atividades nesta área, praticadas a mando do chefe do executivo do município, Mazinho Serafim (MDB), já declarado inimigo do governador, seria um “protesto” do prefeito. É que Gladson Cameli está em Sena Madureira nesta terça-feira exatamente para entregar máquinas e outros equipamentos pesados destinados à abertura de ramais.

Mazinho Serafim, ao saber que o governador visitaria sua cidade, deixou o município exatamente para não encontrar o chefe do executivo estadual.

Em Rio Branco, a porta-voz do Governo, Mirla Miranda, ao saber das tentativas de abertura de ramais de forma apressada, disse que o governador Galdson Cameli ficou até satisfeito com o que viu em relação aso ramais abertos à toque de caixa. “Como forma de ‘protesto’ o prefeito resolveu trabalhar. Isso deixa o governador muito feliz. Quem ganha é a população”, disse a porta-voz.