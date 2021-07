Messi livre e Cristiano Ronaldo em litígio mexem com mercado mas devem ficar em seus clubes

O primeiro dia sem contrato de Messi com o Barcelona coincide com a indefinição de Cristiano Ronaldo com a Juventus. O português deixou Turim, antes da Eurocopa, levando carros de luxo e isto aumentou a especulação de que deixará o time italiano. Trata-se de uma situação que o mercado não pensava em viver. Messi está livre e Cristiano Ronaldo em negociações para deixar a Juventus, um ano antes do fim de seu contrato.

Apesar disso, o Barcelona segue tranquilo e imaginando que, se Messi não anunciou a assinatura de nenhum pré-contrato com outro clube, é porque renovará com o Barcelona. É a tendência, mas pode haver uma surpresa. Há quatro anos, Messi assinou seu contrato com o Barça num guardanapo, o que dava demonstração da absoluta afinidade entre o craque e seu clube, sua casa.

De lá para cá, a sucessão de escândalos da diretoria barcelonista somada à crise técnica do ex-melhor time do mundo, derrotado pelo Bayern por 8 x 2 na Champions League de 2020, tudo levou ao estremecimento da relação com o Barça. A chegada do novo presidente, Joan Laporta, atenua a crise.

Apesar de transportar seus carros de luxo, Cristiano Ronaldo também tende a permanecer na Juventus. O Mancheter United seria um caminho, mas o anúncio da contratação de Jadon Sancho e o interesse em Harry Kane dificultam o retorno e evidenciam que a prioridade não é ter de volta o craque da campanha da Champions League de 2008.

Cristiano Ronaldo recebe 31 milhões de euros por temporada. Cogita-se que a Juventus renove com o craque por uma temporada a mais, até junho de 2023, pagando 20 milhões de euros por ano. Neste caso, Cristiano Ronaldo receberia 40 milhões em vez dos 31 para encerrar o compromisso em 2022. Depois disso, voltaria para Portugal para uma última temporada pelo Sporting.

O mercado está em ebulição, com Cristiano Ronaldo e Messi ainda produzindo incertezas. Mas a tendência é que permaneçam. Cristiano na Juventus, Messi no Barcelona.