Mulher de DJ Ivis explica detalhes da agressão. Ouça áudio exclusivo

“Me batia dentro de casa, me deixava sem dinheiro, cartão e comida. Barrava até a farmácia na portaria,” disse ela.

Pamella relata sobre a relação e como começou a confusão após a chegada de Ivis de uma viagem: “Eu sempre pegava ele em conversa com outras mulheres, até dentro do banheiro em chamada de vídeo. Um dia deitei com ele na cama e resolvi mostrar o print da traição que rolava em grupos do WhatsApp. Foi na hora que ele quebrou meu telefone, jogou na porta e veio pra cima de mim”.

“Tentou me estrangular no banheiro e na cama. E o tempo todo dizendo que iria fazer uma besteira, que iria me matar. Me deu uma cotovelada no olho, me encheu de socos nas costas. Fiquei cheia de hematomas,” continua ela afirmando que está tudo no exame pericial.

Ela ainda revela que a mãe do DJ saiu em defesa do filho. “Ele quebrou meu telefone, me espancou, a mãe e a babá ouviram. A mãe dele chegou a dizer que não tinha nada em meu olho e que eu ficasse calada, porque eu tinha tudo”.

A coluna repostou cenas fortes de câmeras da casa onde viviam divulgadas por Pamella no último domingo (11/7). Ela leva chute, tapas e socos em frente a filha.