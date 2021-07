Mulher é atacada por homem na rua e tem partes íntimas apalpadas

Um homem atacou uma mulher de 35 anos enquanto ela caminhava pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, no conhecido bairro Brooklyn. Um vídeo mostra o momento em que o sujeito se atira em cima da mulher, a derruba no chão e apalpa as nádegas dela. O caso ocorreu na segunda-feira (28).

Segundo o NY Post, a polícia disse que a vítima de 35 anos caminhava na avenida Morgan quando percebeu que um estranho a estava seguindo. A mulher virou-se para outra rua, entretanto o homem ainda estava atrás. Então, ele acelerou o passo e jogou a vítima no chão.

