Mulheres empreendedoras: grupo de acreanas se unem para realizar evento de vendas

Não é de agora que lojas e feiras colaborativas vem tomando espaço no mercado acreano e a Feira Jardim é um desses eventos que possibilitam a exposição e vendas de produtos de vários empreendedores no mesmo espaço. A Feira Jardim acontece dia 31 de julho, às 14h, na Trav. Thaumaturgo de Azevedo, 49, no bairro Ipase, em Rio Branco.

O evento surgiu a partir da ideia de um bazar organizado por Ilçana, Raissa, Rafaella e Estefania, um grupo de amigas que sentiram a necessidade de convidar outras mulheres empreendedoras para exporem e venderem seus produtos no mesmo lugar. A feira conta com 11 expositores de diversos segmentos, priorizando o mercado feminino.

“A ideia veio da necessidade de se desapegar de algumas peças no bazar e ter uma renda extra, então nós idealizamos o grupo, a Iniciativa Antúrio e o conceito foi tomando forma, até que nos perguntamos o porquê de não incluir outras mulheres empreendedoras e transformar em um pequeno evento”, diz Ilçana Andrews, uma das organizadoras do evento.

O evento conta com um bazar com roupas femininas, infantis e calçados, sebo, venda de plantas, biojoias, loja de roupas com liquidação de lingerie e biquinis, produtos de higiene íntima pessoal que respeita a natureza, aromaterapia e a cantora Anna Carolina, cantando MPB e Pop Rock, além de drinks com especiarias. A feira acontece em local aberto e segue os protocolos de cuidados contra a Covid-19 recomendados pelos órgãos de saúde nacionais e mundiais. O uso de máscara é obrigatório e haverá distanciamento entre as expositoras.

Para mais informações, acesse o perfil do evento no Instagram @feiradejardim .