Neymar compra duas coberturas em praia de Santa Catarina; saiba valor

Não é só em festas que Neymar está aproveitando sua passagem pelo Brasil. O jogador também está fazendo negócios. Segundo fontes da coluna, ele acaba de comprar duas coberturas no condomínio de luxo Victor Hugo Residence, em Itapema, litoral de Santa Catarina.

Os imóveis estão avaliados em cerca de R$ 6 milhões. Cada cobertura tem 440 metros quadrados, quatro suítes, sendo a suíte master com vista exclusiva para a praia. Neymar já tinha outro apartamento no mesmo condomínio e vai com frequência à cidade, que é bem próxima a Balneário Camboriú.

