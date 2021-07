Pacientes renais crônicos reivindicam melhorias na Unidade de Nefrologia

Transplantados de rim e pacientes renais crônicos do Acre reivindicaram na quarta-feira (6) por melhorias no setor de nefrologia da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). A manifestação contou com a participação de 17 pessoas. Segundo Vanderli Ferreira, presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados do Acre(APARTAC), o ato foi organizado para pedir benfeitorias em equipamentos e na estrutura do prédio.

“As cadeiras que os pacientes ficam por quatro horas para fazer hemodiálise estão quebradas e faltam equipamentos necessários para atender os pacientes. Reivindicamos também a volta do transplante de rim, que às vezes é a única saída para o paciente renal crônico e esse procedimento está parado há quatro anos”, explica.

Pandemia

Durante o período de pandemia que iniciou em meados de março de 2020, 110 pacientes renais crônicos vieram a óbito. “O transplantado que pegar COVID-19 não tem protocolo de atendimento, pois não há políticas públicas para essas pessoas. Além disso, muitos deles têm problemas com diabetes, coração e alguns são usuários de cadeira de rodas”, afirma Vanderli.