Pedro Longo parabeniza governo por geração de mais 1,5 mil empregos em um mês no Acre

O deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, parabenizou o governador Gladson Cameli nesta quarta-feira (13), durante sessão remota, pela esforço dedicado à geração de empregos no Acre.

O parlamentar exibiu um dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia e pelo G1, que aponta para a geração de mais de 1,5 mil novos empregos em todo o Estado, durante o mês de maio – maior saldo desde o início da pandemia.

“Fruto de um trabalho intenso que o governo vem executando, fortalecendo a economia com investimento de recursos, tentando driblar essa crise absurda gerada por uma pandemia que afetou todo o mundo de forma muito devastadora”, explicou.

Longo apontou algumas obras em infraestrutura iniciadas pelo executivo, que foram indispensáveis para o surgimento de novas oportunidades para os acreanos.

“Menciono aqui, especificamente, a duplicação do acesso ao aeroporto de Cruzeiro do Sul, o contorno de Brasileia, o início das obras da variante e em diversos bairros aqui de Rio Branco. Além disso, temos o investimento da bancada federal que vai gerar um impacto positivo na economia. Que sejamos justos ao avaliar a realidade, mostrando os índices econômicos positivos. Há um conjunto de esforços do governo e da população para obtermos todas essas conquistas”, continuou.

O líder acrescentou ao seu discurso a contratação de pelo menos 500 professores e policiais.

“Temos muito o que comemorar. Futuramente, teremos o chamamento dos agentes para o Corpo de Bombeiros”, finalizou.