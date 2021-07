Pedro Scooby aparece sem roupa em foto sensual com a esposa e vira assunto

Pedro Scooby assumiu o namoro com Cintia Dicker em novembro de 2019 e se casou com ela 1 ano depois.

O surfista esbanjou intimidade com a esposa numa foto que publicou com ela no sábado (10), num hotel de 5 estrelas em Portugal, e esquentou o clima em seu perfil do Instagram.

“O descanso do guerreiro”, escreveu Pedro na legenda da imagem em que aparece totalmente nu, sensualizando, literalmente aos pés modelo numa banheira.

Além das mais de 110 mil curtidas, a ousadia do famoso acabou virando assunto no campo de comentários.

Romulo Arantes Neto puxou brasa para a sardinha do amigo: “Merecido”. Gui Pádua, que esteve em A Fazenda 4, tirou sarro:

“Peladão! Vou contar pra sua mãe que tu tá peladão na banheira com uma moça dos cabelo de fogo”. Teve quem fizesse uma insinuação sexual sobre essa interação do casal:

“O descanso nada, agora que o guerreiro vai trabalhar meu filho”. Uma fã confessou que procurou ver mais coisa: “Só eu ampliei a foto pra ver direito?”.

Cintia Dicker também exibiu outra foto do mesmo momento, agora mostrando seus pés no peito do marido:

“Vivendo o sonho”. No campo de comentários, uma pessoa alfinetou Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby e mãe dos filhos dele: “Agora sim calmaria calmaria na vida do coitado”.

Por falar nos herdeiros, o pai de Dom, Bem e Liz falou sobre a educação dos filhos e a origem simples de sua família, em entrevista à Quem:

“Se alguém perguntar para Dom e Bem de onde eles são, eles vão responder que são de Curicica. Existe uma alegria de viver muito grande no subúrbio. Para criança, que não dá valor a esse lado financeiro, é ainda melhor. Eles querem um lugar onde tenham amigos para brincar e sejam amados”.

Confira: