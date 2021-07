Polícia encontra mulher acorrentada em árvore após assalto

Uma mulher de 60 anos foi encontrada pela Polícia Militar acorrentada em uma árvore na cidade de Ascurra, no Vale do Itajaí (SC), na última sexta-feira (23). A vítima foi levada ao hospital e depois à delegacia.

Segundo reportagem do portal G1, a mulher relatou à polícia ter sido assaltada. Em depoimento, ela disse que estava saindo com o carro de um cemitério na cidade quando foi abordada por outro veículo com dois homens, um deles armado.

A PM só encontrou a mulher por volta das 10h, quando achou o veículo da vítima abandonado em uma rua no limite entre as cidades de Indaial e Ascurra. O carro estava atravessado na via, com a parte dianteira pendurada em um barranco.

Após o registro da ocorrência, os policiais ouviram os gritos de socorro vindos da área de vegetação às margens da via. Foi neste momento que encontraram a mulher acorrentada.

De acordo com o portal G1, a vítima afirmou à PM que, após ser rendida, precisou dirigir por um trecho da BR-470 e, mais tarde, foi abandonada na mata.

No relatório, a PM informou que os criminosos levaram o celular, a bolsa, alguns documentos e R$ 800.