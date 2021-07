Prefeitura recolhe mais de meia tonelada de lixo em comunidades no Rio Liberdade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta semana a retira de mais de 500 quilos de lixo de todas as comunidades ribeirinhas do rio Liberdade.

De acordo com as informações da Secretaria de Meio Ambiente, uma equipe de 10 profissionais percorreu mais de 04 quilômetros realizando ações de educação ambiental, coleta e separação do lixo coletado, além disso foram realizados serviços de roçagem e capinação nas unidades básicas de saúde, afim de proporcionar melhor qualidade de vida aos ribeirinhos.

O serviço foi realizado através de uma parceria entre a prefeitura, a subprefeitura da Vila Liberdade e os próprios moradores que armazenaram corretamente o material para ser coletado e destinado de forma correta.

Após esse trabalho, o secretário de meio ambiente Ygoor Neves, acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Franciney Freitas e da subprefeita Maria Renilda, a “Branca”, visitou a extensão do Rio Liberdade para a realização de um cronograma de limpeza da calha do rio, onde serão retirados os balseiros que prejudicam a trafegabilidade e o transporte da produção agrícola pelo rio.

Durante a visita o secretário Ygoor Neves destacou que os serviços ambientais estão sendo realizados no rio Liberdade e agradeceu o apoio da população na realização das ações em benefício das comunidades.

“Realizamos esta visita aos moradores do Rio Liberdade, em nome do nosso prefeito Zequinha Lima, para agradecermos o apoio dado a nossa equipe que fez os trabalhos de limpeza de entulhos. Hoje estamos fazendo ainda uma visita técnica para realizarmos o planejamento da limpeza do leito do rio, vamos retirar os balseiros para facilitar a vida desses moradores”, disse Ygoor.

O prefeito Zequinha Lima reafirmou o compromisso da gestão com os moradores da zona rural, e enfatizou a importância das ações de limpeza.

“A Comunidade do Rio Liberdade foi uma das primeiras que visitamos logo depois de eleitos, com essa atenção especial as comunidades rurais. Estamos levando nossas equipes para todos os lugares, na cidade e no interior, e fico muito feliz em saber que a população está colaborando bastante nesses serviços, fazendo sua parte e deixando os entulhos das residências no local correto para nossas equipes fazerem a coleta”, enfatizou.