“Prova de vida do INSS matou minha família”, diz vice-presidente do PSB

O vice-presidente do PSB, Beto Albuquerque , disse que a “desumana” prova de vida presencial do Instituto Nacional de Seguridade Social ( INSS ) fez com que ele perdesse seu pai e sua mãe num prazo de 15 dias. Segundo ele, ambos faleceram por complicações da Covid-19 .

Ao receber condolências do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, Albuquerque respondeu:

“Obrigado amigo! A prova de vida presencial exigida pelo desumano INSS matou meu pai e minha mãe. Virou a prova de morte ! Uma dor absurda e inesquecível.”

Em junho, a comprovação voltou a ser obrigatória. Desde então, quem não fizer a fé de vida, corre o risco de ter a aposentadoria bloqueada.

Para evitar casos como este, o PSB acionou o Supremo Tribunal Federal , solicitando a suspensão da comprovação. No pedido, o partido justificou a possibilidade de alta contaminação de Covid-19 em idosos com a obrigatoriedade de comparecimento em agências.