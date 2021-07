Sem concurso, Receita Federal tem 12,3 mil cargos vagos de auditor

O Ministério da Economia atualizou a tabela de cargos vagos e o número de vacâncias só cresce. Por exemplo, sem concurso, a Receita Federal acumula 12.314 cargos de auditor-fiscal decocupados.

Este grande déficit certamente tem prejudicado as atividades principais do órgão do fisco federal, principalmente nas atuações em fronteiras.

Em agosto de 2020, a Folha Dirigida constatou que eram 8.205 cargos ocupados e 12.203 cargos vagos. Agora, com dados atualizados em 1º de julho, este número já é superior, sendo:

Cargos ocupados : 8.020

: 8.020 Cargos vagos : 12.314

É importante destacar que estes mais de 12 mil servidores que faltam é somando apenas a carreira de auditor-fiscal da Receita Federal.

“Existe uma situação complicada na Receita Federal, que é a falta de servidores para atuarem nas fronteiras. O último concurso foi em 2012. Muitos se aposentaram, outros passaram em outros concursos. Ou seja, o quadro está defasado”, disse o diretor de Assuntos Aduaneiros do SindiReceita, Moisés Boaventura Hoyos, em 2020a.

Segundo ele, o défici de pessoal nas unidades da Receita Federal é em todo o país e já traz problemas.

Pedido de concurso Receita não supre 1% do déficit

O déficit da Receita Federal é tão grande que o atual pedido de concurso do órgão não seria capaz de suprir nem 1% da carência. Isso porque recentemente a demanda foi atualizada e foram solicitadas 699 vagas.

Desse total, são:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

Como o déficit é superior a 12 mil, se autorizado o novo concurso ele seria capaz de suprir apenas 1,86% das vagas imediatas.

Mesmo que seja preenchido um cadastro de reserva, ainda sim seria inviável o preenchimento de todas as vacâncias.

A solução seria a realização de concursos regulares para amenizar a carência do órgão. Inicialmente, o órgão tinha a pretensão de preencher 3.360 vagas, mas readequou o pedido por meio de um novo ofício.

No anterior, eram 550 vagas de auditor-fiscal e 1.500 vagas de analista-tributárioa, além de chances na área administrativa.

O que é preciso para ser fiscal da Receita Federal?

O principal requisito do cargo de fiscal da Receita Federal é ter o nível superior em qualquer área. Isso mesmo, graduados de todos os cursos podem participar.

Mas, este diploma precisa ser de instituição devidamente registrada e reconhecida no Ministério da Educação (MEC).

Além desses, há ainda outros requisitos, como: