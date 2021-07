UFC 264: Conor McGregor fratura o tornozelo e Dustin Poirier vence

A luta principal do UFC 264 entre Conor McGregor e Dustin Poirier teve um desfecho que ninguém poderia esperar. Após um primeiro round muito disputado, com vantagem para Dustin Poirier, Conor McGregor sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo nos segundos finais, não tendo condições de continuar lutando. A vitória foi de Poirier por nocaute técnico aos cinco minutos, por interrupção médica.

A luta começou com McGregor desferindo dois chutes rodados e mais dois chutes altos buscando encurralar Poirier na grade. O irlandês apostava nos chutes nas pernas, golpe que acabou com a sua estratégia na última luta. Poirier devolvia os chutes nas pernas, e o irlandês tentava, sem sucesso, catar a perna do americano. Poirier desferiu dois golpes duros de direita, e McGregor sentiu, travando a luta na grade. O americano deixou o pescoço exposto e McGregor tentou uma guilhotina, mas o americano defendeu e ficou por cima no chão.

O irlandês desferia cotoveladas, e Poirier respondia com ataques no ground and pound. O americano castigava McGregor no chão, e o irlandês tentava se defender com pedaladas que não tinham efeito. Nos últimos segundos Conor McGregor levantou-se e, após os dois trocarem golpes, o irlandês fraturou o tornozelo, não tendo mais condições de continuar na luta após o fim do round.

Leia mais em Combate, clicando AQUI.