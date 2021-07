Vice-Miss Universo, Julia Gama é contratada pela Band para programa de Faustão

Vice-Miss Universo em 2020, Julia Gama vai integrar a equipe do programa de Fausto Silva na Band. A função da nova funcionária da emissora na atração, no entanto, ainda não foi revelada. A modelo de 28 anos já esteve ao lado do apresentador quando foi jurada na Super Dança dos Famosos no Domingão do Faustão (1989-2021).

A notícia da contratação da artista foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e confirmada pelo Notícias da TV com a Band nesta sexta-feira (16).

