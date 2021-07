Vídeo: com terçado no pescoço, homem choca Capixaba ameaçando tirar a própria vida

Um homem conhecido por “Marquinhos”, de cerca de 45 anos, chocou a comunidade do bairro Conquista, em Capixaba.

Em um vídeo ele aparece com um terçado em punho cortando o próprio pescoço. Segundo o site local i9Capixaba, o fato ocorreu na frente da casa de seu pai.

Mas imagens, é possível ver que moradores tentam conversar com ele: “Você é um rapaz tão jovem e tão trabalhador, você é precioso, marquinho. Deus ama você. Sua família vai sofrer, nessa hora não pode ser egoísta pensa na sua família, tira esse facão daí”, diz um.

O homem, que seria dependente químico, fica calado enquanto o sangue escorre. A cena durou pelo menos 30 minutos até ele entrar no quintal da casa e quando a polícia chegou ao local, encontrou ele sem vida com um corte profundo no pescoço. O Instituto Médico Legal foi chamado.

Familiares e amigos relatam que há alguns dias ele vinha apresentando transtornos psicológicos afirmando por exemplo que estava sendo perseguido, que ouvia vozes, etc. Informam ainda que tentaram interná-lo para que iniciasse um tratamento, porém ele se recusava.