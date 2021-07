Vídeo: mulher espanca servidora em hospital: “Por causa de macho”

Não é do Acre um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã desta segunda-feira (5) com cenas de agressões entre duas mulheres, no que parece ser uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Com a circulação da imagem, muitas pessoas passaram a insinuar se tratar de uma agressão contra uma enfermeira na Upa da Sobral mas, com a checagem da informação pela reportagem do ContilNet, restou esclarecido não se tratar de imagens locais.

No entanto, as cenas são bizarras. Uma mulher chega a uma unidade de saúde, onde estão pessoas uniformizadas, e, após abordar uma atendente, devidamente vestida inclusive com luvas, a agride com um tapa, leva-a ao chão e continua a espancar mesmo com a intervenção de terceiros. O vídeo dura mais de três minutos de muita selvageria e agressões.

“É claro que o motivo da briga é por causa de macho”, disse uma estudante de Direito que viu as imagens. “Pior que a agressão em si é uma mulher se expor desta forma e depois continuar com o homem. Coisa triste para as mulheres”, disse a estudante, que pediu para não ser identificada, ao se referir à agressora.

Veja o vídeo: