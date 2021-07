Wesley Safadão é envolvido em caso de assédio, expõe tudo e Simone fala o que pensa

Parece que esta segunda-feira (26) não está tranquila para Wesley Safadão e seus amigos (entre eles Simone). Um vídeo divulgado no Instagram do próprio cantor acabou causando uma ampla discussão a respeito de assédio sexual. Entenda.

Antes de mais nada, vale salientar que os fatos narrados a seguir são relatos da opinião pública e dos envolvidos com a situação.

Acontece que Wesley Safadão estava curtindo um dia com os amigos e registrou boa parte disso em seu Instagram Stories. Em um dos vídeos, o famoso aparece no centro da imagem brincando com Tirulipa de torna na cara. Mas o que chamou atenção dos internautas foi o que aconteceu no canto esquerdo do vídeo.

O pastor André Vitor aparece acariciando uma menina e logo depois sai de perto dela, mexendo em sua camiseta. Na internet, a ação do rapaz foi interpretada como assédio. Muitos influenciadores e páginas que cobrem celebridades divulgaram o vídeo que causou revolta na maioria dos internautas.

