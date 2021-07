Xuxa desabafa sobre internação de Luciano Szafir: “A vacina demorou”

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a internação do ex-marido, Luciano Szafir, que está internado em um hospital no Rio de Janeiro por complicações causadas pela segunda infecção do ator por Covid-19. O estado de saúde dele é delicado.

“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar US$ 1 [R$ 5,26] por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, desabafou a apresentadora, citando fatos que estão sendo apurados na CPI da Covid.

“Queria muito só agradecer as orações por ele, mas não consigo”, afirmou. “Fico indignada e desejando muito que o doutor [João] Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso.”

Sasha Meneghel, filha de Xuxa e Szafir, também se manifestou nas redes sociais. Ela estava nos Estados Unidos com o marido, João Figueiredo, mas antecipou seu retorno para o Brasil para ficar perto da família.

A modelo também agradeceu o apoio dos seguidores. “Agradecemos as mensagens de carinho e orações”, escreveu. “Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai.”

O ator de 52 anos foi internado no último dia 22 de junho após receber o diagnóstico da Covid-19. Na última quarta-feira (7/7), ele passou por uma cirurgia abdominal, e posteriormente foi transferido de hospital. Seu estado de saúde é considerado grave, mas estável.