Zé Roberto festeja volta por cima de Tandara e se anima com Macris

O aniversariante do dia teve o presente que queria. Ainda que os gritos e tensões à beira da quadra não possam ser chamados de comemoração, José Roberto Guimarães festejou em grande forma os 67 anos. Na vitória contra a Sérvia, rival mais difícil na fase classificatória, o técnico viu o Brasil ter sua melhor atuação nas Olimpíadas até aqui. E, além disso, contou com a volta por cima de quem andava em baixa.

Tandara não vinha rendendo. Grande força ofensiva da seleção, a oposta vinha tendo dificuldades para virar as bolas e encaixar seu jogo. Contra a Sérvia, porém, foi peça fundamental para a vitória – seja no ataque ou na defesa. Saiu de quadra com 19 pontos e os elogios do chefe.