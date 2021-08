“A Mara que me foi apresentada é outra”, diz Gladson após ser chamado de ‘Rei de Araque’ por deputada

O governador Gladson Cameli comentou nesta segunda-feira (23) com a reportagem do ContilNet as acusações que recebeu da irmã do seu vice-governador, a deputada Mara Rocha, após a nomeação da esposa de Minoru Kinpara, Degmar Kinpara, para o cargo de presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC).

SAIBA MAIS: Após nomeação de Degmar, Mara diz que Minoru foi ‘ingrato, traíra, desleal e oportunista’

Mara chamou de Cameli de “Rei de Araque” em um texto que publicou em seu perfil nas redes sociais. A parlamentar disse que Minoru foi traíra e oportunista ao declarar apoio ao governador nas próximas eleições – já que ele não apoiou a chapa do PSDB na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, em 2020, mas escolheu o nome da ex-prefeita Socorro Neri (PSB).

“Eu não conheço essa Mara Rocha que se apresenta dessa forma. A que me foi apresentada é educada, não ataca as pessoas de forma gratuita e raivosa, sem fundamentos”, destacou o governador.

O chefe do executivo contrariou o que disse a deputada federal sobre qualquer tentativa de derrubar a candidatura de Minoru em 2020.

“Se eu tivesse algum interesse em derrubar a candidatura do Minoru, em 2020, eu teria me filiado ao PSDB e manifestado esse interesse, mas não foi o que fiz. Pelo contrário, sempre respeitei muito o Minoru e a Degmar e manifestei por várias vezes a minha admiração por eles”, continuou.

Ao concluir seu posicionamento, Gladson diz que é no mínimo estranha a preocupação de Mara sobre a relação firmada entre ele e o PSDB.

“É estranho que ela se preocupe tanto com essa minha relação com o PSDB. Ela [Mara] e o irmão dela [Major Rocha] não deveriam enfrentar um ou outro para propor alguma coisa para o partido que faziam parte, já que atuavam pela sigla. Se eu quisesse derrubar alguém, teria me filiado, mas não fiz”, concluiu.