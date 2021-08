AC poderá aplicar 3ª dose de vacina contra Covid-19 e reduzir intervalo entre vacinas a partir de setembro

O Acre e o restante do Brasil vão poder aplicar um reforço da segunda dose da vacina contra covid-19 em todos os imunossuprimidos (pessoas transplantadas, por exemplo) a partir do dia 15 de setembro.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira (25). O público só poderá receber a terceira dose depois de 21 dias da segunda.

No caso dos idosos de mais de 70 anos (público também beneficiado), eles devem ter tomado a 2ª dose há mais de 6 meses. Os com mais de 80 serão os primeiros atendidos.

A Pfizer será o imunizante utilizado como dose de reforço, é o que determina a pasta.

O Estados também vão reduzir, a partir do próximo dia 15, o intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas.

A decisão do Ministério da Saúde foi embasada em estudos realizados por universidades brasileiras que apontam para a eficácia de uma dose de reforço e a redução do tempo entre as doses para o combate à variante Delta, que se espalha pelo país.