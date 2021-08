Acre registra um óbito e seis casos de infecção por coronavírus neste domingo

De acordo com o boletim sobre o coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o estado registrou seis novos casos de infecção por coronavírus neste domingo (1°). O número totral de infectados no estado desde o início da pandemia é de 87.141.

Seis exames de RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial e pelo menos 83.218 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 29 seguem internadas.

Uma notificação de óbito foi registrada neste domingo, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.800 em todo o estado.