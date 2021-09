Acreano concilia jornada dupla como escritor e funcionário público e lança livros de ficção

Escritor nas horas vagas, o funcionário público Bianor Machado, lançou, simultaneamente, no mês de agosto os livros “Manipulação do Destino” e “Catador de papel e outros contos”, pela All Print Editora, de São Paulo. Além da versão impressa, os livros também estão disponibilizados em formato e-book (virtual).

A Manipulação do Destino conta a história de um rapaz chamado Murilo, que vive muito insatisfeito com a vida pobre e sofrida de sua família. Seu único irmão havia falecido em um acidente, pelo qual seu pai o culpava. Não passara de um acidente, mas seu pai não entendia isso.

Certo dia ele tem um sonho, e nesse sonho ele conhece um livro que, com seus poderes mágicos, lhe dá a possibilidade de viajar no tempo e mudar a sua vida e de sua família, mudar completamente o seu destino. Infelizmente ele não sabia que o preço a pagar por isso seria muito alto. E que as coisas não sairiam bem como desejava.

O Catador de Papel e Outros Contos: É uma coletânea de pequenos contos, composta por 10 histórias diferentes: O catador de papel; A viagem; Tibério; A sombra; Aconteceu no último verão; Pressentimento; Caminhos; A vida de um homem; A menina e o lago e O fim.

“Sou autor independente, uma vez que os custos de produção das obras foram integralmente custeados por mim. A editora contratada fez todo o trabalho de revisão, diagramação e impressão, além de realizar a distribuição e venda em sua própria livraria e, também, por meio de uma rede de parceiros, principais fornecedores de livros do país”, explica Bianor.

De acordo com o escritor, o livro “A Manipulação do Destino” foi escrito entre janeiro e setembro de 1994 e “O Catador de papel e outros contos” foi desenvolvido por 20 anos, entre 1993 e 2013, com pequenos contos escritos ao longo dos anos, o primeiro conto escrito por Bianor se chama “A Viagem”, que faz parte do segundo livro. Ambos livros são de ficção, são romances, abordando um pouco de suspense e também um pouco do sobrenatural.

“O processo de escrita foi bem tranquilo, embora tenha levado algum tempo. Curiosamente, o livro ‘manipulação do destino’ levou o tempo de uma gestação. Em 2003, fiz uma publicação local, produzida em uma gráfica da cidade, com 500 exemplares, com uma divulgação pequena entre amigos e familiares, por isso resolvi fazer a publicação a nível nacional juntamente com o segundo livro”, conta Bianor.

Segundo Bianor, a divulgação e todo o trabalho que envolve os livros são realizados durante a noite e os finais de semana, para que não interfira e atrapalhe a jornada de trabalho na Embrapa Acre, empresa onde é funcionário. “Faço minhas postagens durante a noite. Aos finais de semana procuro criar posts animados e pequenos vídeos para divulgação das obras no Instagram, Facebook e no status do WhatsApp”.

Divulgação dos livros

A All Print Editora, de São Paulo se responsabiliza por realizar a distribuição e venda das obras, por isso, o público pode encontrar os dois livros nas principais livrarias do país, tais como Cia dos Livros, Livraria Cultura, Martins Fontes, Livraria da Travessa, Amazon, Submarino, Shoptime e além disso, a editora também apresenta os livros nas próximas principais bienais no Brasil.

“Por enquanto venho fazendo a divulgação em redes sociais. Por conta da pandemia, para evitar qualquer tipo de aglomeração, não foi planejado nenhum evento de lançamento ou noite de autógrafos. Foi desenvolvido também um site para auxiliar neste momento de divulgação e já está disponível para acesso”, explica o autor.

Para mais informações sobre os livros, onde comprar ou entrar em contato com Bianor Machado, entre em contato pelo e-mail [email protected], Instagram @bjamachado52, Facebook @bjamachado52 e pelo site (http://www.bianormachado.com.br hiperlink).