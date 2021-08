Acreano e carioca se unem e lançam “Coração Bipolar”; veja agora na coluna do Moisés!

1 – Coração Bipolar

Duo Festim Dito Bruzugu e André Moreno

Dito Bruzugu, conhecido do público acreano por ser vocalista dos Descordantes, se aventurou pelo ano de 2019 na Cidade Maravilhosa. Por lá conheceu o talentosíssimo compositor André Moreno, e juntos formaram o duo Festim. A dupla lançou sua primeira música, intitulada “Coração Bipolar” no feed do Instagram @festimreal. Mais três canções serão lançadas ao logo das próximas duas semanas!

2 – Mostra Aquiry

Filme “No tempo do verão” do cineasta Wewito Piyãko na Mostra Aquiry

Ontem, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi lançado no Centro Cultural Neném Sombra, no Bairro do Quinze, a Mostra Aquiry, com o objetivo projeto divulga e difundi o cinema produzido no estado do Acre. Através de três curtas metragens de cineastas indígenas acreanos: “Katxa Nawá” e “Bimi, a mestra de Kenes”, do cineasta Zezinho Yube, do povo Huni Kuĩ, e “No tempo do verão” do cineasta Wewito Piyãko, do povo Ashaninka.

*** Além dos filmes indígenas, serão realizadas exibições especiais de lançamento do curta SOL DE SETEMBRO do realizador audiovisual Teddy Falcão. O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, aprovado em edital da Fundação Elias Mansuor (FEM). Tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil e do Sindicato dos Bancários do Acre.

*** A Mostra segue até sábado (14) de forma itinerante em Rio Branco. Veja a programação completa:

09/8 19H – Bairro Quinze | Local: Centro Cultural Neném Sombra

10/8 16H – Bairro Seis de Agosto | Local: Parque Capitão Ciriaco

11/8 16H – Bairro Aeroporto Velho | Local: Centro Cultural Lydia Hammes

12/8 19H – BAIRRO ESTAÇAO EXPERIMENTAL | LOCAL: CENTRO CULTURAL Thaumaturgo Filho

14/8 19h – BAIRRO CENTRO | LOCAL: FILMOTECA ACREANA

3 – Rosasfarma 23 anos de sucesso

A Rosasfarma fez 23 anos, no dia 23 de julho, com muito sucesso, visão inovadora e diferenciada na manipulação. O maior compromisso da farmácia é com os clientes. Seus produtos diferenciados e seu ótimo atendimento são os pontos fortes. A empresa possui um laboratório moderno e profissionais capacitados, tudo para atender com precisão e na medida em que o cliente precisa, resultando em tranquilidade para o médico que prescreve o medicamento e para o paciente que vai utilizar.

***Para celebrar a data desde a segunda quinzena de julho a Rosasfarma presenteou os clientes com diversas facilidades, entre eles desconto de 23% nos manipulados e o lançamento do aplicativo “Rosarfarma”.

***Para fechar com chave de ouro, na última terça-feira (4), foi realizado o sorteio de 23 vouchers no valor de R$200 em compras na nova sede. Influenciadores e colunistas sociais, que foram convidados para ajudar a sortear os participantes que ganharam cupons para concorrem ao sorteio a cada R$100 compras no período da promoção. Respeitando as normas sanitárias por conta da pandemia um espaço separado dos clientes e funcionários para evitar aglomerações.

***. Endereços da Rosasfarma: Rua Mal. Deodoro, 572, Centro, (68) 98401-5917; Rua Quintino Bocaiuva, 1546, Bosque, (68) 98401-5916. Veja as fotos:

Inauguração

O franqueado do Boticário no Acre, Rafael Figueiredo, e a sua esposa, Synara Mota, receberam colunistas sociais e influenciadores digitais no sábado, 7, para a inauguração da mais nova loja da marca em Rio Branco. Durante o evento, ocorrido no novo espaço localizado no Supermercado Araújo do Tangará, foi servido um coquetel e champagne aos convidados. As fotos são da ilustradora e fotógrafa Luíza Pinheiro.

Nas nuvens

O casal João e Patrícia Alburquerque e o filho João levantaram da cama cedo no sábado – ainda de madrugada, para ver o sol nascer em uma aventura e tanto: um voo de balão entre os municípios de Senador Guiomar e Rio Branco. O balão saiu da fazenda do casal em Senador Guiomar e durou cerca de 60 minutos. Depois do voo é servido um café da manhã servido no campo de pouso, com direito a espumando para comemorar a experiência.

***A EME Amazônia é a empresa que fez o voo, comandado por Cassiano Marques. O atendimento é 100% on line, contato via (68) 98100-8000. Mas atenção, o passeio deverá ser agendado com antecedência.

Pódio

Quatro das sete medalhas de ouro vieram da região Nordeste, sendo três da Bahia. Mulheres foram responsáveis por nove dos 21 pódios, número que a delegação olímpica brasileira jamais alcançou.

10 – Demissexual

Michaela Kennedy-Cuomo

Criado em 2006, o termo demissexual vem chamando cada vez mais atenção, principalmente entre os jovens. Na demissexualidade, o indivíduo só sente atração sexual por alguém com quem tenha uma ligação afetiva, logo, uma pessoa demissexual pode ser gay, heterossexual, bissexual ou pansexual e pode ter qualquer identidade de gênero.

***A relevância do tema veio a público depois que Michaela Kennedy-Cuomo, a filha de 23 anos do governador de Nova York, Andrew Cuomo, se assumiu como demissexual recentemente. Para se ter uma noção da grandiosidade da causa entre os mais novos, a hashtag “demissexual” tem mais de 142 milhões de visualizações no TikTok.