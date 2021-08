Acreano no BBB, Marfisa afastada por Bocalom, novos concursos no AC e mais; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias que repercutiram durante a semana.

SEGUNDA-FEIRA

Familiares e amigos se despedem de ‘Gouveião’: “Tinha o amor como sentimento mais forte”

“O maior sentimento que ele nos deixou foi orgulho”. Essas foram as palavras ditas por Sandra Gouveia sobre o pai Cleomar Gouveia, um dos profissionais mais antigos e queridos da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que faleceu neste domingo (1), vítima de um câncer pulmonar. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

É verdade! Marcos Dione tem inscrição confirmada para participar do BBB22: “Quero esse aqué”

O repórter Marcos Dione, conhecido nacionalmente pelo bordão “É verdade!” – dito durante suas reportagens policiais – é mais um acreano com inscrição confirmada para a próxima edição do Big Brother Brasil (BBB). CONFIRA NA ÍNTEGRA.]

TERÇA-FEIRA

Bocalom afasta secretária Marfisa por tempo indeterminado; saiba o motivo e quem assume

Rio Branco, a capital do Acre, está sem vice-prefeita desde o último dia 30 de agosto. É o que revela decreto publicado na manhã desta terça-feira (03), na seção dos atos administrativos do município, no Diário oficial do Estado (DOE), sob a assinatura do prefeito Tião Bocalom. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Prefeito no AC decide pagar auxílio alimentação de mais de R$ 800 reais a professores

O prefeito de Porto Walter, Sebastião Nogueira de Andrade, publicou um decreto na manhã terça-feira (3) que institui o pagamento de auxílio alimentação aos professores da rede pública municipal. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Com Covid-19, idoso que mora isolado e sozinho há 20 anos em floresta no AC é localizado

Uma equipe do Governo do Estado realizou uma operação no último mês, no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg), interior do Acre, onde localizou o acreano Gildo da Silva Conceição. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

VÍDEO: Comerciante boliviana é morta durante assalto em Epitaciolândia; policial dá detalhes

Uma comerciante de Cobija conhecida como “Maria Boliviana” foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (03), em uma feira no município de Epitaciolândia. O assassino foi um homem que chegou ao local de moto e usando capacete. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Prefeitura abre processo seletivo para Educação com mais de 80 vagas e salário de R$ 3,4 mil

A Secretária Municipal de Educação de Rio Branco divulgou nesta quinta-feira (5), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor e servidores administrativos para atuarem na Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de atender a necessidade para cargos os quais não existe cadastro de reserva vigente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

EXCLUSIVO: Gladson desiste de transferir aprovados da PM para os Bombeiros e quer fazer novo concurso

De acordo com fontes palacianas, o governador Gladson Cameli já decidiu o que vai fazer com os 125 candidatos do cadastro de reserva da Polícia Militar (PM), que seriam transferidos para o Corpo de Bombeiros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Morre vítima de acidente doméstico o polêmico José Bernardo, conhecido como ‘Panelada’

O poeta e repentista popular José Bernardo, conhecido em Rio Branco pelo apelido de “Panelada”, um militante do movimento comunitário, faleceu na madrugada desta sexta-feira (06), no Hospital do Idoso, aos 76 anos. Cearense, ele vivia no Acre há muitos anos e chegou a trabalhar na Prefeitura de Rio Branco nas gestões dos prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Dia da Revolução Acreana: conheça Angelina Gonsalves, mulher que guerreou nas tropas de Plácido de Castro

No dia em que o Acre para a fim de reverenciar a data que marca os 119 anos do início da Revolução Acreana, nesta sexta-feira (06), a história exige que também seja reverenciada a cearense Angelina Gonsalves, única mulher registrada como combatente, ainda que involuntária, na guerra travada pelo exército de seringueiros sob o comando de José Plácido de Castro e que culminou com a anexação do Acre ao território brasileiro. Exemplo de coragem, mas pouco lembrada na História que conta a epopeia da conquista do Acre, Angelina foi reconhecida na época pelo coronel Rosendo Rojas, o comandante em chefe boliviano. CONFIRA NA ÍNTEGRA.