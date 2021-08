Antonia Fontenelle sobre Sheik: “Traí com o segurança dele”; assista

Em entrevista ao canal 4TALKCAST, nesta segunda-feira (2/8) , apresentado por Leo Dias, Cíntia Chagas e Victor Sarro, Antonia Fontenelle revelou que já traiu um de seus ex-namorados. Quer mais? A loira o traiu com um de seus conhecidos!

“Traí o Sheik com o segurança dele”, disse a influencer e apresentadora. Antonia já havia dito antes que ele vivia múltiplos relacionamentos com outras mulheres enquanto estiveram juntos.

Fontenelle e Emerson Sheik viveram um affair de quatro meses no ano de 2014. À época, o jogador terminou com a apresentadora para engatar um romance com Nicole Bahls.