Antônia Sales sai em defesa da filha sobre gastos: ‘Criticam a deputada de dentro de seus gabinetes’

Na terça-feira (3), o G1 divulgou um levantamento em que a deputada Jéssica Sales (MDB/AC) foi a parlamentar que mais gastou cota parlamentar durante o primeiro semestre de 2021. O dado reúne informações sobre os 560 deputados federais de todo o Brasil.

Nos seis primeiros meses deste ano, ela gastou R$ 303.168, 90 em cotas. Durante a sessão desta quarta-feira (4) na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a mãe de Jéssica, deputada estadual Antônia Sales (MDB), saiu em defesa da filha.

“Eu quero dizer que eles não tem noção, criticam a deputada de seus gabinetes e não conhecem nem onde fica a comunidade Breu, o Rio Azul, a deputada gasta o que tem direito por lei, a sua cota e se um deputado gasta mais, sai do bolso e ela faz isso, gasta muito mais do que isso [cota]. Todos sabem que ela é uma deputada atuante, que visita os 22 municípios, adentra ramais, visita os agricultores, saber o que precisa e poder acertar no direcionamento dos seus recursos”, defendeu a mãe.

Apesar da defesa, segundo o levantamento do G1, os principais gastos de Sales envolvem pagamento de telefonia e mídia para divulgação de atividades parlamentares.