Após perder marido para o Covid-19, Glória Menezes tem alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo

Glória Menezes, que foi diagnosticada com Covid-19, teve alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada para Quem por Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, de 86 anos. Ao deixar o hospital, a artista contou com a companhia do filho, Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. Dentro do carro, Glória acenou para o paparazzo ao perceber que estava sendo fotografada.

No sábado (14), a artista deixou de respirar com ajuda do oxigênio nasal e continuou o tratamento no quarto da unidade, onde estava internada desde que ela e Tarcísio Meira foram diagnosticados com a doença. Tarcísio morreu na quinta-feira (12) por consequência do novo coronavírus após passar pelo procedimento de diálise e ficar intubado para respirar. O casal foi internado no dia 6 de agosto.

Em entrevista ao Fantástico, Tarcísio Filho conversou com Renata Ceribelli sobre a morte do pai. O ator se emocionou ao relembrar como era sua relação com a estrela da dramaturgia. “Sentirei saudades a vida toda. É um momento de dor, mas fomos acometidos por uma onda de solidariedade e de amor que eu há muito tempo eu não via”, disse ele.

O filho único de Tarcísio e Glória disse que não sabe como os pais foram contaminados pelo vírus. Os dois se isolaram na fazenda em Porto Feliz, interior de São Paulo, e tomaram as duas doses da vacina. “Desde que eles saíram daqui (de São Paulo) e foram para fazenda, saíam só para coisas eventuais como dentista e médico. Foi numa guarda baixa. A gente não sabe… O pai tinha problemas renais e pulmonares… Mesmo com a vacina ele teve extremo cuidado. Minha mãe está bem graças a Deus por causa da vacina”, garantiu.

DESPEDIDA

Tarcísio Filho ainda contou como foi a despedida do pai e da mãe, que segue internada no hospital com Covid. “Ela se despediu do pai. Ela viu o pai. Eu a levei para ver o pai. Faz parte da despedida olhar e dizer adeus”, contou ele. “Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida (dar a notícia da morte do pai para a mãe). Ela esta frágil e passando pelo pior momento da vida dela, mas está vivendo a intensidade do momento. Ela não se nega a viver isso. Se tem que cair no pranto, vai cair no pranto. Não tem barreiras com o sentindo delas e acho que isso é muito bom”, contou ele, revelando que a mãe deveria ter alta do hospital nesta segunda (16). “Ela está evoluindo muito bem. Ela não está mais com oxigênio.”

CINZAS

Ele ainda explicou que as cinzas do pai serão jogadas na fazenda, um pedido do ator, e que haverá uma missa para Glória, que não participou do velório, poder prestar uma homenagem ao amado. “Ele me falou: ‘Pegue a minhas cinzas e jogue na fazenda. Vou fazer isso. Depois faço uma missa quando ela sair do hospital com os irmãos… Vai ser a despedida.”