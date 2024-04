Gladson volta a exonerar e nomear novos comissionados nesta segunda; veja os nomes

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Asssis iniciaram a última semana de abril com diversa mudanças na máquina pública. Uma série de exonerações e nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira (22).

Entre as pastas que tiveram mudanças estão a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

Confira as nomeações e exonerações:

Exonerar ALINE SOARES SANTANA CACELA do cargo de Gerente de Assistência à Saúde da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade do Povo, tipificação III, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nomeada através do Decreto nº 1.997-P, de 27 de fevereiro de 2023.

Exonerar JESSICA DA SILVA PEREIRA GOMES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 4.045-P, de 5 de junho de 2023.

Exonerar a pedido, ANDRÉ SCHWALBE GADELHA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeado através do Decreto nº 4.024-P, de 5 de junho de 2023.

Exonerar IVANILSE DA SILVA ASSIS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 3.034-P, de 11 de abril de 2023.

Exonerar GREICE QUELE DA SILVA BRAGA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 498-P, de 10 de janeiro de 2023.

Exonerar AMANDA LIMA DOS SANTOS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 3.394-P, de 28 de abril de 2023.

Exonerar ENOQUE DE SOUZA JESUS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 6.216-P, de 20 de fevereiro de 2024.

Exonerar LEANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nome[1]ado através do Decreto nº 1.163-P, de 18 de janeiro de 2023.

Exonerar LAZARO DA CRUZ FELIZ do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 1.794-P, de 10 de fevereiro de 2023.

Exonerar VANUSA CAMILE COSTA DA MOTA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 3.228-P, de 20 de abril de 2023.

Exonerar WALLY STANLEY DE ARAÚJO OLIVEIRA do cargo de Diretora Técnica da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre – EMATER, nomeada através do Decreto nº 1.195-P, de 19 de janeiro de 2023.

Nomear SEBASTIÃO JACCOUD JÚNIOR para exercer o cargo de Diretor Técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre – EMATER.

Nomear KELLYANE DA SILVA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear HANY CRUS DE ALMAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear ENOQUE DE SOUZA JESUS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear LEANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear MARIA DE JESUS RODRIGUES PEREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear SEBASTIÃO VARELA DOS SANTOS FILHO para exercer car[1]go em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referên[1]cia CAS-4, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear KATHERYNE CÁSSIA DE QUEIROZ ALMEIDA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear ANDRESSA MENDES DA CUNHA FREIRE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear RELBEN FERREIRA DA SILVA para exercer o cargo de Diretor de Regulação e Redes de Atenção à Saúde na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear ALINE SOARES SANTANA CACELA para exercer o cargo de Gerente de Assistência à Saúde do Hospital de Saúde Mental do Acre – HOSMAC, tipificação V, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear ANDRESSA DE SOUZA SANDRA FERREIRA para exercer o cargo de Gerente de Assistência à Saúde da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade do Povo, tipificação III, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.