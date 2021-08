Após polêmica, Pyong Lee aparece dando fora em Antonela no Ilha Record

Finalmente foi ao ar a cena polêmica entre Pyong Lee e Antonela Avellaneda no Ilha Record, onde, supostamente, o ex-BBB teria ido para baixo do edredom com a modelo.

Na noite dessa segunda-feira (16/8), a Record transmitiu na íntegra o momento em que rolaria uma suposta traição do hipnólogo com a modelo. Vale pontuar que essa cena foi a que causou o fim do casamento de Sammy e Pyong.

Deitados na mesma cama, Antonela levanta o lençol para cobrir o hipnólogo, mas ele rejeita a loira. Nas imagens, Antonela deixa claro que não “quer conversar ou descansar”, e questiona se Pyong quer algum envolvimento com ela.

Ele, rapidamente, responde que não. “Você falou outra coisa hoje para mim. Eu te falei que queria e você falou que sim”, explicou Antonela. “Eu acho que você interpretou mal”, respondeu Pyong. Após a conversa, a loira se retirou da cama e deitou em outra.