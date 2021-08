Arlindo Cruz curte sol de inverno em registro raro feito por sua mulher

O cantor Arlindo Cruz apareceu em um registro raro feito por sua mulher, Babi Cruz, no RJ. Nesta segunda-feira (16), a empresária compartilhou nas redes sociais uma foto do sambista curtindo um sol do inverno carioca.

Arlindo Cruz estava sentado em sua cadeira de rodas e olhando para o céu, como forma de agradecimento. Na legenda da publicação no Instagram, Babi Cruz comentou que o casal comemorava as oportunidades e “um dia de cada vez”.

“É só o Sol sair um pouquinho, para correr e ficar recebendo todas as boas energias e os benefícios que os raios de sol, podem nos trazer. Agradecemos a Deus e aos nossos ORIXÁS, por essas oportunidades. Um dia de cada vez”, escreveu a empresária.

Recuperação de um AVC

Um dos maiores compositores e sambistas do Brasil, Arlindo Cruz se recupera em casa de sequelas de um AVC que sofreu em 2017. Depois do AVC, o cantor passou um ano e três meses internado em um hospital.

Arlindo Cruz recebeu alta há dois anos e foi para casa, onde segue com sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. Segundo Arlindinho, ele vem mostrando evoluções desde então.