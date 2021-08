Brasil brilha no skate park e leva prata com Pedro Barros em Tóquio

Após Kelvin Hoefler e Rayssa Leal terem vencido a prata no skate street, o Brasil voltou a demonstrar que é uma potência modalidade na madrugada desta quinta-feira (5/8).

O país colocou três skatistas na decisão e, com uma grande apresentação de Pedro Barros, ficou com o 2º lugar no pódio, com uma pontuação mais alta de 86.14.