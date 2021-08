Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

No longa, que tem direção de Shawn Levy (Gigantes de Aço, Uma Noite no Museu), um caixa de banco (Reynolds) descobre que é um personagem de um brutal jogo de videogame. Agora, ele precisa aceitar que é o único que pode salvar o seu mundo – veja a crítica do Metrópoles.

Entre os lançamentos, ainda estão: uma ficção-científica protagonizada por Hugh Jackman (Logan), um drama nacional sobre uma menina trans e um longa de ação estrelado por Jason Momoa (Aquaman) na Netflix.

Cinema

Free Guy – Assumindo o Controle

Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

Caminhos da Memória

Em um futuro distópico no qual Miami sofreu severas consequências com o aquecimento global e tornou-se praticamente submersa, um investigador particular de Miami é uma das maiores referências quando se trata de recapturar memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a seus contratantes. Mas quando ele percebe um conflito pessoal com uma de suas clientes, a situação torna-se complicada. Veja o trailer.

Valentina

Valentina, uma menina trans de 17 anos de idade, muda-se para uma pequena cidade mineira com sua mãe, Márcia, para um recomeço. Com receio de ser intimidada na nova escola, a garota busca mais privacidade e tenta se matricular com seu novo nome. No entanto, a menina e a mãe começam a enfrentar dilemas quando a escola pública local começa a exigir, de forma injusta, a assinatura do pai ausente para realizar a matrícula. Veja o trailer.

Streaming

Netflix

Justiça em Família (20/8/2021)

Um homem (Jason Momoa) leva à justiça o laboratório farmacêutico responsável pela morte de sua esposa enquanto tenta proteger o que resta de sua família: sua única filha (Isabela Merced). Veja o trailer.