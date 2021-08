Com confronto entre PSG e City, Uefa define grupos da Liga dos Campeões 2021-22

Em sorteio nesta quinta-feira (26), a Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, definiu os grupos da Liga dos Campeões da Europa 2021-22.

A primeira rodada fase de grupos da competição está marcada para os dias 14 e 15 de setembro e a final está marcada para o dia 28 de maio de 2022, no estádio de São Petersburgo, na Rússia.

Pelo menos 2 grupos prometem bons duelos. Isso porque pelo Grupo A o Manchester City, de Pepe Guardiola, terá pela frente duelos contra o Paris Saint-Germain, nova casa do argentino Lionel Messi.

Já o atual campeão Chelsea caiu no Grupo H, ao lado de Juventus, do Zenit (Rússia) e do Malmö (Suécia).

Veja como ficou o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões 2021-22 em CNN Brasil, clicando AQUI.