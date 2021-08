Concurso Banco do Brasil: entenda como será a lotação dos aprovados

As inscrições para o concurso Banco do Brasil já terminaram, e agora os candidatos devem ficar atentos às regras e etapas definidas no edital. Uma dessas questões é justamente a lotação dos aprovados.

Em entrevista exclusiva à Folha Dirigida, em julho deste ano, o diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB, Thiago Affonso Borsari, falou sobre como funcionará o processo de escolha da unidade para trabalhar.

Segundo ele, o candidato aprovado não poderá escolher a unidade em si. Esta será definida apenas pelo Banco do Brasil.

“No momento da convocação, serão obedecidas as ordens de classificação, de acordo com as regras do edital. A unidade para a posse será definida pelo Banco, não sendo possível a escolha pelo candidato”, explica Thiago Borsari.

No entanto, o BB obedecerá a classificação obtida pelo candidato na microrregião/macrorregião/UF, desta forma, a unidade de lotação estará vinculada à microrregião.

Apesar disso, os candidatos devem ficar atentos às regras do edital, principalmente em relação aos itens 12.11 e 12.12. Neles, o BB informa que poderá:

indeferir eventuais pedidos de transferência, obrigando o candidato admitido a permanecer em sua lotação inicial pelo período mínimo de 18 meses , contados a partir de sua posse; e

, contados a partir de sua posse; e alterar esse prazo a qualquer tempo.

O BB também possui o direito de transferir os seus empregados para qualquer localidade onde possua unidade, na forma descrita nas normas internas e legais que regulamentam as movimentações entre dependências.

RJ e SP representam 24% dos inscritos no concurso

O concurso Banco do Brasil conta com mais de 1,5 milhão de inscritos, sendo 405.101 somente nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O quantitativo representa cerca de 24% do total de candidatos.

Folha Dirigida teve acesso, com exclusividade, aos números das microrregiões desses dois estados. Confira aqui a concorrência nas vagas para a ampla concorrência (efetivas e cadastro reserva).

No último dia 12, o Banco do Brasil divulgou o número de inscritos por região. Neste caso, Sudeste e Nordeste se destacam, com 595.690 e 438.699, respectivamente. Veja abaixo:

Região Ampla Concorrência Pessoa Preta ou Parda (PPP) Pessoa com Deficiência (PcD) Total Centro-Oeste 188.488 37.050 2.727 228.265 Nordeste 345.295 89.473 3.931 438.699 Norte 149.076 30.308 1.761 181.145 Sudeste 487.049 102.263 6.378 595.690 Sul 181.335 18.446 2.395 202.176

Ao todo, foram registradas 1.645.975 inscrições, sendo 1.605.751 inscritos para as vagas de escriturário – agente comercial (tradicional) e 40.224 inscritos para as oportunidades de escriturário – agente de tecnologia (TI).

Segundo o Banco do Brasil, o quantitativo surpreendeu, tornando o concurso o maior da história do país, segundo a Fundação Cesgranrio, organizadora.

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios”, disse o vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias.

Ao todo, o concurso conta com 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. Neste ano, no entanto, as oportunidades foram distribuídas por dois perfis profissionais:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 7 de agosto

: de 24 de junho a 7 de agosto Provas: 26 de setembro

Concurso Banco do Brasil terá provas em setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação (15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.