Covid-19: Alto Acre regride na classificação de risco e todo estado está em bandeira amarela

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou nesta sexta-feira (20) a nova classificação de risco para o Acre de acordo com o Pacto Acre Sem Covid. Segundo a nota técnica, a Regional do Alto Acre regride para o Nível de Atenção (bandeira amarela), acarretando mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais que passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

As Regionais do Baixo Acre e Purus e Juruá/Tarauacá-Envira mantêm a classificação em Nível de Atenção (bandeira amarela), permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.

A classificação de risco aponta o nível de flexibilização das medidas restritivas impostas pelo Estado em relação ao funcionamento das atividades comerciais e à realização de outras atividades com maior risco de contaminação.