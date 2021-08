Cruzeiro do Sul tem a gasolina mais cara do país, aponta Agência Nacional do Petróleo

O litro de gasolina mais caro do país é o vendido na cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, informa levantamento feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com base nos dados de 11 a 17 de agosto. O litro de combustível no interior do Acre acaba de ultrapassar os R$ 7,00, superando a cidade do Rio de Janeiro, cuja gasolina é vendida em torno de R$ 7,00.

O litro da gasolina comum em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, chegou a R$ 7,13. Nota divulgada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) dizia que apenas o gás de cozinha iria ter alteração no valor. O preço médio da gasolina estava cotado a R$6,45 o litro, já o diesel comum estava cotado a R$ 5,57, saltou para R$ 5,59 na 2ª quinzena e caiu para R$ 5,58 em agosto.

Motoristas de Cruzeiro do Sul já trabalham com a expectativa de que, até o final do ano, o litro de gasolina chegará a R$ 10,00. “É impossível trabalhar dessa forma, o preço da gasolina está a cada dia mais alto. Estou vendo que daqui a pouco vamos ter que pagar R$ 10,00 no litro. E com isso as corridas vão ter que ficar mais caras”, afirmou um taxista da cidade.