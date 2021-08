Deputado do AC pede desculpas por voto em PL de privatização dos Correios: “Deus sabe da minha intenção”

Em meio a atuais discussões e à aprovação do projeto de lei (PL) na Câmara que autoriza a privatização dos Correios, o deputado Jesus Sérgio se manifestou nesta sexta-feira (6) sobre o assunto, disse que é contra a medida e que votou “sim” por conta de um erro na atualização do sistema.

O PL foi votado nesta quinta-feira (5) e recebeu 286 votos favoráveis e 173 contrários. A proposta segue agora para o Senado Federal.

O parlamentar acreano explicou que os deputados foram surpreendidos pelo presidente da Casa, que colocou a matéria para votação em um dia que “só se vota projetos que têm acordo dos líderes partidários, normalmente”.

“Sou contra a privatização dos Correios. Não mudei de opinião. Os parlamentares foram surpreendidos pelo Presidente da Câmara ao colocar uma matéria tão importante na pauta desta quinta-feira, quando normalmente só se vota projetos que têm acordo dos líderes partidários”, destacou.

“Como tinha viajado de Brasília para o Acre e em Rio Branco acompanhava a votação de forma remota, o sistema de votação ficou desatualizado por alguns minutos por falta de sinal de internet. Ao restabelecer o sinal a tela mostrava a orientação da Bancada do PDT para votar SIM, mas se tratava do item anterior que já tinha encerrado. O item que estava sendo analisado naquele momento era o mérito do Projeto de Lei. Acabei sendo induzido ao erro votando SIM, quando deveria ter votado NÃO como o PDT orientava e como sempre defendi”, continuou.

O pedetista disse que cometeu um erro que qualquer outro ser humano pode cometer, pediu desculpas e comentou que “Deus sabe da sua intenção”.

“Apesar de meu voto não ser capaz de mudar o placar, que foi de 286 a favor da privatização e 173 contrários, como ser humano cometi um equívoco como pode acontecer com qualquer um de nós. Deus sabe da minha intenção e a Diretoria do Sindicato dos Correios no Acre, com quem me reuni algumas vezes, conhece meu compromisso com essa luta. Peço minhas sinceras desculpas aos funcionários dos Correios pelo ocorrido”, finalizou.