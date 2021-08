Deputado Roberto Duarte participa das comemorações alusivas ao dia Seis de Agosto

O deputado estadual Roberto Duarte participou, na manhã desta sexta-feira, das comemorações alusivas aos 117 anos de criação do bairro Seis de Agosto e dos 119 anos do início da Revolução Acreana.

Ao lado do Governador Gladson Cameli, do senador Sérgio Petecão, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e demais autoridades, Roberto Duarte fez uso da palavra e parabenizou os moradores do bairro e o povo acreano.

“Parabenizo todos os moradores em nome da D. Maria de Jesus Aguida, de 96 anos, que nasceu e se criou aqui e hoje comemora a data junto com a gente. Temos muito orgulho de sermos o único estado que lutou para ser brasileiro. Isso nos inspira a seguirmos lutando, cada vez mais, por um Acre mais justo e próspero. Viva o bairro Seis de Agosto. Viva o povo acreano. Viva o Acre”, disse Duarte.

Presentes na solenidade, os integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia Civil foram lembrados pelo deputado Roberto Duarte em sua fala. “Reforço meu apoio a todos os guerreiros do Cadastro. Vocês estão aqui pedindo que o governador cumpra com a sua palavra de forma educada, pacífica e ordeira. Contem comigo até o final”, destacou.

Como de costume, o parlamentar percorreu a rua do bairro, cumprimentando os moradores e os comerciantes. Em cada conversa, Roberto Duarte prestou contas do seu mandato e ouviu as reivindicações da população.