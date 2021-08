Dia do Advogado, bodas e uma especial homenagem a Gouveião: veja a coluna da Márcia!

BODAS DE ZIRCÃO

Jeová e Quédma Amaral comemoraram, ontem, 11, 21 anos de uma feliz união matrimonial. Que Deus abençoe mais e mais essa família.

11 de agosto, ontem, dia do advogado. Parabéns à todos os advogados que trabalham em nome da ética e da lei.

FELICIDADES!

A sexta, 6, foi de festas para Sálvio Montenegro que completou años e foi muiiito festejado. No trabalho, ganhou café surpresa e em família, jantar especial para comemorar a data. Ele merece!

UMA TRAJETÓRIA DE LUZ

Registo aqui, a significativa homenagem prestada pelos filhos aos inúmeros amigos do querido Cleomar.

À todos, antes de mais nada, em nome da família, gostaria de agradecer as inúmeras demonstrações de carinho e de conforto que recebemos ao longo desse curto período da enfermidade do nosso pai, sua partida e os dias que sucederam até hoje. Percebemos que essas mensagens, para além de nos confortar, demonstravam também o sentimento de cada um de vcs.

Quantos chegavam nos dizendo que perderam um amigo, alguém que considerávam de casa, um quase parente. E como foi, e é gratificante, perceber que essa ação individual de cada um de vocês, refletia na verdade, a aura do nosso Gouveião.

Termo Gouveião, que passamos adotar como seu nome, não veio apenas pelo porte avantajado, mas esse “ão” fazia jus ao amigão, ao irmãozão, ao paizão, ao vozão e tantos outros substantivos que pudermos adotar mas todos remetem ao coração, um coraçãozão, que ele possuía.

Nem tudo foram flores em sua caminhada, muito pelo contrário, não faltaram percalços, obstáculos e dores em sua trajetória, mas elas nunca foram suficientes para abate-lo e impedi-lo de seguir em frente.

Uma vez disse a ele: você faz parte de uma safra de uva, que já não encontramos mais, que inicialmente tinha uma acidez, mas com o passar do tempo pôde se transformar em um dos mais nobres vinhos, e o açúcar que fez essa transformação chama-se amor.

Amor esse que ele vivenciou nas mais diferentes nuances e intensidades, que ele transmitia do seu núcleo familiar até aquele transeunte que passava em sua vida. Estamos saudosos, tristes, chorosos, e isso faz parte dessa etapa do ciclo da vida, mas de fato, com muita resiliência, estamos gratos a Deus, ter nos possibilitado tantos anos de convivência com nosso Gouveião.

Olhando aqui para cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um terá pelo menos uma recordação de uma piada, um causo, uma presepada ou um fato que tenham presenciado ou vivenciado tendo nosso Gouveiao como protagonista.

E aí peço de coração, é um pedido de um filho que muito o amava. Não reprimam os sentimentos e sensações que virão dessa lembrança, certamente virá uma vontade de sorrir ou até mesmo de gargalhar, pois então, façam isso, essa será a melhor forma de hoje em diante de revendíamos a sua memória.

E certamente, de onde ele estiver, rodeado de outros tantos queridos que se foram, ele sentirá esse afago de cada um de vocês.

Muito obrigado e que possamos seguir em paz, olhando para o amanhã que será lindo, intenso e cheio de virtudes, grande beijo no coração de vcs. E uma salva de palmas para ele, pq ele merece! Sandro, Sandra e Jr. Gouveia

Ontem, 11, à convite da enfermeira Mirla Sampaio, Coordenadora de Saúde da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, Bento Marques, ministrou aula pelo Zoom, de SHANTALA para mães e bebês, no Auditório da Unidade de Saúde Francisca Souza dos Santos/Posto do Agricultor.

*A Shantala, método de massagem especialmente desenvolvido para o bebê, é uma arte de dar e receber amor. O principal objetivo dessa milenar massagem indiana é ampliar os momentos de contato da mãe e a criança.

*Vale ressaltar que Bento foi precursor em nosso Estado do método.

VIVAS, VIVAS

Domingo, 15, é dia de cantar parabéns a você ao querido colunista social Vagno di Paula a quem desejo muita saúde, paz, harmonia junto dos seus. Me antecipo e brindo com muitos vivas, vivas a sua VIDA. A foto, não poderia ser outra! Vagno, ostentando com muita alegria o CD “Noturno” da sua diva Maria Bethânia, que completou sua coleção.

PODEM SOLTAR FOGUETES…

Lucas Rosa é só felicidade. Ele acaba de ser aprovado para o curso de Medicina da Ufac. O jovem é filho do casal Allan Carlos e Êrika Rosa. Um click do futuro médico com os pais e a irmã Sarah. Parabénssss!

TEM FILME NOVO

A espera acabou para os fãs de Esquadrão Suicida acabou, pois Esquadrão Suicida 2 finalmente chegou esta semana às telinhas do Cine Araújo. Hurruuuu.

*Mas, ainda segue em cartaz Space Jam: um novo legado, Viúva Negra, Um Lugar Silencioso 2, Velozes e Furiosos 9 e Jungle Cruise. Drama, ação, aventura, espionagem, terror, tramas variados para toda família, E, você também pode comprar seu ingresso através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

PARABÉNS!

À Luza Dantas, aniversariante de hoje, 12. Em petit comité recebe convidados em seu apartamento para celebrar a nova idade. Parabéns!

CONFERÊNCIA INFOSHARE

Inscrições abertas até amanhã, 13, para selecionar startups brasileiras que irão participar da Conferência Infoshare, na Polônia, que será realizada em Gdansk, nos dias 14 e 15 de outubro, no formato virtual.

*A Infoshare, maior conferência de novas tecnologias na Europa Centro-Oriental e uma das principais conferências para startups em todo o continente europeu e, tem como objetivo, incentivar a internacionalização de empresas inovadoras brasileiras no mercado polonês e europeu, por meio de ações de capacitação, mentoria e conexão virtual com parceiros de negócios e atores de destaque no ecossistema de inovação da Polônia.

Até sábado, 14, acontece uma imersão nos processos de produção audiovisual, na Usina de Arte, que tem como proposta a realização de um curso de formação inicial, teórica e prática, apresentando os pontos que permeiam a realização audiovisual.

*Para participar, basta fazer a inscrição, aqui: www.even3.com.br/filmescola Inscreva-se! Com certeza, é uma experiência muito boa!

O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, aprovado em edital da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil e, tem o apoio institucional do Cineclube Opiniões e da Fundação Elias Mansour-FEM.