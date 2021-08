Dia do artista: acreano inova e anuncia consórcio como formato de vendas de artes

Comprar obras de artistas locais pode ser mais fácil do que imagina. O artista plástico Luis Eduardo Ferreira usa um formato criativo para vender obras: um consórcio, em um grupo com dez pessoas, com investimento mensal de R$50,00 por cinco meses. As obras medem 24,5 x 33 cm, emolduradas e com vidro.

De acordo com Luis Eduardo, o consórcio está iniciando o oitavo grupo em setembro, sendo o segundo desde julho. “O primeiro grupo surgiu em agosto de 2020, depois montamos outros, fiz adaptações, estruturei melhor a ideia e até hoje estamos trabalhando nesse projeto. No início eu acreditava que seria muito difícil a adesão em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas tive uma boa procura e hoje incentivo outros artistas a adaptarem a ideia”.

O grupo tem vagas limitadas e todos os membros participam do processo criativo e acompanham os resultados das obras. “Durante esse período são realizados sorteios entre os participantes e de acordo com o resultado, a obra é construída em consonância com o sorteado, no último mês cada membro recebe sua obra. O envio pode ser feito para todo Brasil, mas o participante se responsabiliza pelo valor do frete”, conta.

Para o artista, a população acreana tem sido acolhedora à ideias criativas, mas é necessário desenvolver o hábito de apreciar e fomentar a arte e incentivar artistas acreanos. “Estamos falando de economia criativa em um momento pandêmico, então há dificuldades como em qualquer outro segmento. Devemos valorizar também o que é nosso!”.

Dia do artista

Em 24 de agosto é comemorado o dia do artista e esta data tem como objetivo agradecer e homenagear todos os artistas, sendo os que escrevem, encenam, pintam, fotografam, esculpem, desenham, cantam e fazem muitas outras coisas que podem trazer ao ser humano um escape da realidade dele e imersão na do outro.

Fotos: Arquivo pessoal