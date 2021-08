Duarte reivindica segurança as unidades de saúde, após sequência de ataques

O Deputado Roberto Duarte usou a tribuna da ALEAC, nesta terça-feira, 24, para criticar duramente a insegurança nas Unidades de Saúde do Estado, após uma sequência de invasões por vândalos e criminosos nestas unidades, colocando em risco a vida dos profissionais de Saúde que se dedicam incansavelmente para salvar vidas.

O parlamentar alertou que, “em poucos dias, bandidos invadiram e causaram pânico no Huerb, depois invadiram o hospital da criança e levaram eletroeletrônicos, em seguida um homem armado com uma faca invadiu e causou terror na sede do Samu, com graves ameaças aos socorristas”.

Enquanto estava na tribuna, o parlamentar recebeu, em tempo real, a informação de mais um caso ocorrido em Xapuri, onde um grupo de criminosos atacou a ambulância e invadiu o hospital daquele município.

O deputado ainda lamentou que a única providência tomada foi a demissão de 180 vigilantes que faziam a segurança nas unidades de saúde, e cobrou ao líder do Governo que intercedesse para que essa situação fosse resolvida.