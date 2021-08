Em Sena Madureira, moradores do Seringal Itamaraty cobram segunda dose da vacina contra a Covid-19

Os moradores do Seringal Itamaraty, em Sena Madureira, procuraram a reportagem do ContilNet para denunciar o atraso na segunda dose da vacina contra a Covid-19.

De acordo com os moradores, uma equipe da Saúde esteve na comunidade no dia 7 de maio, na escola pública estadual Itamaraty, no Rio Iaco, quando foi aplicada a primeira dose.

Passados mais de 90 dias da aplicação do imunizante, a equipe ainda não apareceu para aplicar a segunda dose, que deveria ser aplicada no último dia 5 de agosto.

A comunidade está preocupada e cobra o retorno dos profissionais.