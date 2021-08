Em setembro, Acre sediará encontro que deve reunir mais de mil pilotos de Aeromodelismo

Rio Branco, a Capital do Acre, será sede de II Encontro de Aeromodelismo no Estado, nos dias 4 e 5 de setembro deste ano. O anúncio foi feito pelo governador Gladson Cameli após visitar o clube local do aeromodelismo, localizado na Estrada do Mutum, em Rio Branco. O aeromodelismo é um esporte no qual os praticantes “pilotam” aviões em miniatura, por controle remoto, a partir do chão.

O encontro deve reunir, segundo a organização, pelo menos mil pessoas, vindas de vários estados do país, além dos praticantes locais.

Gladson Cameli revelou que é um admirador da aviação e também do aeromodelismo, um esporte que pratica desde criança. “Sou admirador desta atividade e vim manifestar apoio institucional ao Encontro”, disse o governador. “Estamos vencendo a pandemia e precisamos de encontros como esse para trazer momentos de alegria para pessoas”, concluiu Cameli.