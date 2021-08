Emocionante: confira momentos marcantes do casamento de Inês Michelle e Neto Machado

E-mail: [email protected]

Com amor e fé no coração Zu Oliveira iniciou mais um ciclo terreno. Ao lado do amigo de longa data o artesão e estilista de biojóias Roberto Maia. Ambos oraram e agradeceram na catedral Nossa Senhora de Nazaré no dia 24 de agosto. A data era uma tradição das amigas se reunirem na antiga loja da Zu para saborearmos a maravilhosa torta de chocolate feita pela saudosa dona Miriam Felício sem os perigos da pandemia. Bons tempos. Parabéns, muitas bençãos e vida longa amiga!

A empresária Zayra Ayache é oficialmente modelo da famosa agencia internacional Ellite Model que estava em busca de mulheres na faixa dos 50 anos. Linda e bem resolvida Zayra foi uma das primeiras selecionadas e já uma das tops do Rio de Janeiro onde passa férias atualmente. Aplausos e muito orgulho irmã do coração!

A poesia de Carlos Drummond de Andrade representa bem o momento difícil que o Brasil e maioria do mundo atravessa. Considero a foto poética, triste e significativa.

José

E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? e agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou, e agora, José?

E agora, José? Seu doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, – e agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta; quer morrer no mar, mas o mar secou; quer ir para Minas, Minas não há mais! José, e agora?

Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José! Sozinho no escuro qual bicho-do-mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope, você marcha, José! José, para onde?

Foi no Afa Jardim que o jovem casal Inês Michelle Costa e Neto Machado, ele filho de Agnaldo e Elizete Machado, ela de Antônio Carlos e Socorro Torres.

Ela nasceu no Irã, seus pais fugiram da guerra civil, ela é a primeira mulher a se dedicar à arte de rua e a condição do universo feminino no Afeganistão. A maioria das pessoas em todo o mundo, não tem a menor noção do que é a verdadeira vida destas mulheres e crianças: comparar as suas vidas com o inferno não seria exagero.

O objetivo de Shamsia é ensinar mulheres a olharem para si mesmas e para seus desejos, e fazer algo mudar. Enquanto mulheres e crianças são mortas todos os dias por esse regime sanguinário, o silêncio ensurdecedor das feministas oportunistas, mergulhou na escuridão. É escandaloso que não se inicie uma onda de protestos universal. Para essa gente o que vale é a lacração superficial e não a verdadeira HUMANIZAÇÃO, está tudo muito claro. @shamsiahassani

On Line

*Ando sem paciência para ver influencer balançando a raba ou movimentando os braços ao som de músicas, que se elas soubessem a tradução ficariam quietinhas, postando no máximo fotos de suas protuberâncias siliconadas. O pior é quando aparecem aquelas senhoras recém lipadas no Tik Tok falando que nem criancinhas! Chocada existo!!!

*Acabo de ver uma, anunciando uma Live, onde vai ensinar como falar “sem se envolver”, com a empregada doméstica ou diarista. Me acode minha Nossa Senhora da Bicicletinha! Socorrooooo!!!

*O ar de Rio Branco está IRRESPIRÁVEL. Além da secura, típica dessa época do ano, nos vimos obrigados a inalar as fumaças e cinzas de grande parte da floresta, dos campos e quintais incinerados pela obra e desgraça de pessoas completamente irresponsáveis e descomprometidas com as transformações que essas atitudes estão fazendo com o meio ambiente. São criminosos ambientais que colocam em risco a vida humana e toda a biodiversidade cientes de que a pena prevista é irrisória,

*Não é por punitivíssimo, mas penso que o texto dessa lei precisaria ser revisto e o tempo da pena aumentado. EM TEMPO: USEM MÁSCARAS PFF2! ALÉM DE PROTEGÊ-LOS DO CORONAVÍRUS, ELAS FILTRAM BOA PARTE DO MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO NO AR! E se hidratem e umidifiquem os ambientes de suas casas e ambientes de trabalho.

*Em todos os lugares em que vou para comprar alguma coisa (supermercado, farmácia, lojas), comento: “nossa, como tal coisa aumentou de preço!” Todos os vendedores respondem na hora: “O que não aumentou, né?” E eu respondo: “O salário!” Todos concordam e passam a reclamar dos políticos. Abo que vem haverá eleição, veremos se aprenderam a votar.

*Existe uma falsa ideia disseminada na população, de que é melhor votar em candidato rico, pois ele teria, em tese, menos motivos para se apropriar do dinheiro público. Porém, seria bom que as pessoas refletissem: – Será que o candidato não é rico justamente por nunca ter sido honesto? Ou porque sempre explorou a classe trabalhadora? Ou porque herdou patrimônio construído a partir de negociatas, ou imóveis adquiridos através de grilagem? Não custa pensar, meu povo!

*Todos preocupados com a classe feminina do Afeganistão. Só lembrando que a taxa de feminicídio no Brasil é cinco vezes maior do que a do Afeganistão e que nós somos o 5º país que mais mata mulheres no planeta. De nada!

*Graças a Deus. Aprendi a colecionar afetos. Isso é de uma responsabilidade grande, nesse mundo tão exausto de desamor.

Carta para minha velhice:

“Então, minha querida, quando você envelhecer nunca ensine nada a ninguém. Mesmo se você tiver certeza de que está certa. Lembra de como isso a incomodou uma vez? Você mesma seguiu o conselho dos mais velhos? Não tente ajudar a menos que seja solicitada. Não se imponha a ninguém. Não tente proteger seus entes queridos de todos os infortúnios do mundo. Apenas ame-os. Não reclame sobre sua saúde, seus vizinhos, seu governo, sua aposentadoria! Não se transforme em uma velha briguenta. Não espere gratidão das crianças. Lembre-se: não existem filhos ingratos – existem pais estúpidos que esperam gratidão de seus filhos. Não diga frases como: ‘Eu na sua idade…’ ‘Eu te dei os melhores anos ..’, ‘Eu sou mais velha então eu conheço melhor…’ Isso é insuportável! Se você tem netos, não insista para que chamem você pelo nome, se a chamam de avó. Isso é estúpido. Não desperdice seu último dinheiro em tratamentos antienvelhecimento. É inútil. Melhor gastá-lo em uma viagem. Não se olhe no espelho e não se maquie em um quarto escuro. Não se iluda. E tente parecer o mais elegante possível. Precisamente elegante, não jovem. Acredite, é melhor assim. Cuide do seu homem, mesmo que ele se torne um velho enrugado, indefeso e mal-humorado. Não se esqueça que ele já foi jovem, forte e alegre. E talvez ele seja o único que realmente precisa de você agora. Não tente acompanhar o tempo a todo custo: entender novas tecnologias, acompanhar as notícias obsessivamente, estudar constantemente algo novo, não ‘ficar para trás no tempo’. Isso é divertido. Faça o que quiser. Enquanto você pode! Não se culpe por nada. O que quer que tenha acontecido com sua vida ou com a vida de seus filhos, você fez tudo o que podia. Preserve sua dignidade em qualquer situação! Até o fim! Faça o seu melhor, minha querida, isso é muito importante. E, lembre-se: se você ainda está viva, alguém precisa de você!”

Autoria desconhecida