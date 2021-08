Esposa de Minoru Kinpara é oficializada como presidente do IMC no Acre; confira currículo

A professora Degmar Kinpara foi oficializada como a nova presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC). A nomeação da esposa do ex-candidato a prefeito de Rio Branco nas últimas eleições, Minoru Kinpara, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (23).

Na última semana, o governador Gladson Cameli já havia revelado em primeira mão ao ContilNet que ela assumiria o órgão após confirmar apoio ao chefe do executivo junto com seu partido, o PSDB, e seu esposo.

“Ela tem muita competência e vai me ajudar na condução do IMC. Sempre tive muito respeito e admiração pelo trabalho dela e do Minoru, só que tínhamos as questões político-partidárias atravessando tudo isso”, disse Cameli.

Quem é Dagmar?

Doutora na área de Direito Privado (2011) pela Universidade de Salamanca, Espanha e Mestre em Educação (2003) na área de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É Bacharel em Direito (2004) e Licenciada em Pedagogia (1999), ambos os cursos pela Universidade Federal do Acre. Professora assistente da Universidade Federal do Acre, Lotada no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, onde exerceu os cargos de sub-chefe do Departamento de Direito e Coordenadora do Núcleo de Estudos e Prática Jurídica. Atualmente é professora de Direito Civil e Direito da Propriedade Intelectual no Curso de Direito; e coordenadora do Curso de Direrto – Cruzeiro do Sul, da Universidade Federal do Acre.