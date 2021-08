Ex-seringueiro, atleta acreano de 19 anos vence luta de boxe no Rio de Janeiro; veja vídeo

O acreano Breno Rock Galdino, de 19 anos, sagrou-se campeão de boxe num evento esportivo realizado na tarde de sábado (30), no Rio de Janeiro. Pesando 57 quilos, ele lutou na categoria peso-galo, de até 59 quilos, em substituição a um outro lutador, que não pôde participar do evento.

Rock Galdino é representante da academia acreana “Team Índio Fight”, referência às origens indígenas da família de atletas. Ele é treinado por seu irmão, conhecido por Índio Fight. O que chama atenção neste lutador é que, até os 12 anos, ele morava no Seringal Benfica, localizado às margens do rio Envira, em Feijó, interior do Acre.

Por sua performance na luta de ontem, o atleta foi selecionado para participar do primeiro reality show de kickboxing, que vai ser realizado em Santos, no interior de São Paulo, em janeiro do ano que vem. Serão dois times, cada um com oito atletas, cada um representando um Estado brasileiro. Eles vão lutar entre si e o que restar invicto será o vitorioso, que ganhará uma premiação em dinheiro.