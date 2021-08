EXCLUSIVO Whindersson Nunes participará de clipe com Luísa Sonza e preparam revelação aos fãs

Nas últimas semanas, Whindersson Nunes e Luísa Sonza repercutiram muito no mundo dos famosos. O humorista terminou seu noivado com a estudante Maria Lina Deggan no dia 13, enquanto a cantora anunciou o fim do namoro com Vitão uma semana depois, nesta sexta-feira (20). Agora, o ex-casal deve se encontrar novamente para mandar uma mensagem aos fãs.

A coluna Erlan Bastos EM OFF apurou com exclusividade que Luísa Sonza fez um convite para Whindersson Nunes para que ambos gravassem e cantassem uma música juntos. Além da canção, também estaria prevista a gravação de um clipe. O videoclipe seria, basicamente, um pedido de perdão e um aviso de como comentários negativos na internet podem ser perigosos.

A ideia da música e do clipe, segundo a fonte, seria conscientizar o público sobre o ódio presente nas redes sociais. A previsão é que a música seja composta pelos dois artistas e seja lançada em dezembro, de acordo com o apurado pela coluna EM OFF. Vale lembrar que tanto o humorista quanto a cantora já foram alvo de diversos ataques e haters na internet.

Nesta semana, a coluna Erlan Bastos EM OFF já havia antecipado que Luísa Sonza estava preocupada com Whindersson e ligou para o ex-marido para conversar após o término dele com Maria Lina. A conversa durou pouco mais de duas horas, com direito a choro e pedido de desculpas por parte do humorista. Whindersson teria questionado sobre os rumores de crise na relação de Luísa com Vitão e a cantora respondeu que o namoro “não está nada bem”, mas que iria focar no trabalho.